Non sappiamo cosa scegliere tra Wi-Fi Extender o Wi-Fi Mesh? Vediamo insieme qual è la migliore tecnologia per espandere la copertura Wi-Fi.

Per espandere la copertura della rete Wi-Fi nelle case più grandi (o in palazzi con un gran numero di reti wireless dei vicini) è possibile sfruttare due tecnologie: il Wi-Fi Range Extender e il WiFi Mesh. Entrambe permettono di raggiungere l'obiettivo prefissato, ma cambia profondamente la capacità di coprire zone ampie, la facilità di configurazione, il metodo con cui viene trasportato il segnale e anche il prezzo: per questo motivo prima di scegliere se puntare su una o sull'altra può essere una buona idea analizzare entrambe le tecnologie per carpirne i segreti e scegliere solo quella adatta alle nostre esigenze.

Nella seguente guida vi mostreremo quali sono le differenze tra Wi-Fi Extender e WiFi Mesh e quale conviene scegliere per gli scenari più comuni (casa grande, condominio, palazzi vicini affollati, ufficio etc.) così da poter compiere la scelta migliore e spendere il giusto senza strafare.

Wi-Fi Extender vs WiFi Mesh

Nei seguenti capitoli troveremo nel dettaglio la differenza tra le due tipologie d'espansione e, per non farci mancare nulla, potremo trovare anche alcuni validi prodotti da scegliere sia se puntiamo sul Wi-Fi Extender sia se desideriamo estendere la rete con il WiFi Mesh. Prima di fiondarci sui prodotti conviene leggere il capitolo dedicato agli scenari d'uso, così da scoprire quale tecnologia utilizzare in base alle nostre necessità.

Quali sono le differenze tra Wi-Fi Extender e WiFi Mesh?

Il Wi-Fi Range Extender o Ripetitore Wi-Fi è la tecnologia più collaudata per espandere la copertura di qualsiasi rete Wi-Fi.

Il ripetitore può essere piazzato su qualsiasi presa della corrente e, una volta attivo, può estendere il segnale di una rete Wi-Fi esistente creando una nuova rete Wi-Fi, funzionando quindi come un vero e proprio "ponte" tra il modem e il punto più lontano della casa (non a caso viene consigliato di piazzarlo a metà strada, dove il segnale della rete originale prende ancora bene e può espanderlo facilmente). La caratteristica che ha decretato il successo dei ripetitori Wi-Fi è la facilità di configurazione: la rete estesa usa lo stesso nome (con l'aggiunta di EXT) e la stessa password della rete originale, rendendo quindi molto semplice collegarsi e navigare su Internet anche dalla stanza più lontana della casa (fino a 120 metri quadrati). L'unico limite è sul numero di ripetitori Wi-Fi utilizzabili nella stessa casa: difficilmente è possibile configurare e usare con efficacia più di due ripetitori.

Il WiFi Mesh è invece la tecnologia più recente e permette di creare una nuova rete Wi-Fi composta da un sottoinsieme di reti, che comunicano tra di loro creando una sorta di "ponte condiviso" tra i vari punti d'accesso (appunto il Mesh).

Un dispositivo che si connette ad uno dei punti d'accesso si connetterà alla stessa velocità di un dispositivo presente nelle vicinanze del modem, visto che i pacchetti dati scelgono di volta in volta la strada più breve tra i vari punti d'accesso per poter navigare su Internet; questo rende il WiFi Mesh la scelta migliore per le case o uffici molto grandi (oltre i 120 metri quadrati) e può essere ampliata semplicemente aggiungendo un nuovo punto d'accesso alla rete, così da ampliare all'infinito la copertura di rete. Il difetto di questa tecnologia è sicuramente nel prezzo, visto che per creare una rete WiFi Mesh efficace è necessario utilizzare i kit di partenza da almeno 3 punti d'accesso.

Scenari d'utilizzo delle tecnologie

Come è facile intuire dal capitolo precedente la scelta è abbastanza scontata se ci limitiamo a misurare i metri quadri del nostro appartamento, ma la scelta tra le due tecnologie citate può essere effettuata anche in base a diversi tipi di esigenze:

Una sola stanza in cui non prende il segnale : in questo scenario conviene utilizzare un ripetitore Wi-Fi, visto che costano poco e permettono di risolvere brillantemente ogni problema.

: in questo scenario conviene utilizzare un ripetitore Wi-Fi, visto che costano poco e permettono di risolvere brillantemente ogni problema. Due stanze vicine senza segnale : se le stanze sono adiacenti può essere utile posizionare un ripetitore Wi-Fi in una di esse o nel corridoio comunicante, così da estendere efficacemente la rete verso di loro.

: se le stanze sono adiacenti può essere utile posizionare un ripetitore Wi-Fi in una di esse o nel corridoio comunicante, così da estendere efficacemente la rete verso di loro. Due stanze separate senza segnale : in questo caso può essere molto utile utilizzare due ripetitori Wi-Fi separati, visto che non interferiscono tra di loro e possono estendere notevolmente la copertura del segnale di una casa su un solo piano.

: in questo caso può essere molto utile utilizzare due ripetitori Wi-Fi separati, visto che non interferiscono tra di loro e possono estendere notevolmente la copertura del segnale di una casa su un solo piano. Casa su più piani : conviene puntare subito sul WiFi Mesh, così da coprire la casa con il segnale Wi-Fi sia in orizzontale sia in verticale (utilizzando almeno 3 punti d'accesso).

: conviene puntare subito sul WiFi Mesh, così da coprire la casa con il segnale Wi-Fi sia in orizzontale sia in verticale (utilizzando almeno 3 punti d'accesso). Casa con giardino: se la casa è piccola può essere utile un ripetitore Wi-Fi vicino alla porta d'ingresso del giardino, altrimenti tanto vale piazzare un punto d'accesso del WiFi Mesh nelle immediate vicinanze (non piazziamo nessun dispositivo fuori, visto che tutti i dispositivi elettronici sono sensibili alla pioggia e alle intemperie).

Dopo aver letto gli scenari d'uso più appropriati nel successivo capitolo vi mostreremo quali sono i migliori modelli da scegliere per il Wi-Fi Extender e il WiFi Mesh.

Guida all'acquisto

Ora che sappiamo cosa scegliere vediamo insieme i migliori modelli da scegliere per il Wi-Fi Extender e il WiFi Mesh. Il miglior modello da comprare come ripetitore Wi-Fi è TP-Link Ripetitore WiFi Wireless, disponibile su Amazon a meno di 35€.

Su questo range extender troviamo presa EU (italiana), antenne regolabili, velocità Wi-Fi Dual Band AC1200, banda 5GHz per lo streaming video in HD/4K e il gioco online, funzionalità WiFi Extender e Access Point, tasto di configurazione rapida WPS e compatibilità con i modem Fibra e ADSL. In alternativa possiamo dare uno sguardo ai seguenti ripetitori Wi-Fi:

Se invece vogliamo utilizzare il WiFi Mesh vi consigliamo di puntare ad occhi chiusi sul TP-Link Deco E4 Wifi Mesh, disponibile su Amazon a meno di 150€.

Con questo kit otterremo tre punti d'accesso interconnessi con wireless Dual Band, velocità di banda 802.11ac o AC1200, 2 Porte Ethernet 100Mbps su ogni punto d'accesso, Modalità router e access point e sistema Parental Control. Qui in basso possiamo dare uno sguardo alle principali alternative:

I modelli WiFi Mesh tendono ad essere sicuramente più costosi, ma la copertura che permettono di ottenere è impareggiabile (anche fino a 600 metri quadrati).

Conclusioni

Tra Wi-Fi Extender e WiFi Mesh le differenze sono davvero numerose, ma entrambe permettono di raggiungere l'obiettivo prefissato: espandere la copertura della rete Wi-Fi di casa o dell'ufficio senza dover impazzire nel trovare canali giusti o spostare il modem in punti assurdi. Per una estensione di rete ridotta vanno benissimo i ripetitori Wi-Fi, mentre per ampliare la copertura in maniera decisa conviene puntare fin da subito sul WiFi Mesh, anche se si spende decisamente di più.

