Tutti i modi per ascoltare la musica preferita con Spotify, scoprire nuove canzoni e organizzare playlist e brani preferiti

Guida a Spotify

Come scaricare Spotify su PC, smartphone e tablet

Come utilizzare Spotify Web

Come cercare e salvare canzoni, album o raccolte

Come creare playlist personali

Come accedere alle categorie e alle raccomandazioni

Come scaricare brani e album per l'ascolto offline

Come aumentare la qualità della musica

Spotify web : con l'account gratuito la qualità massima è AAC 128 kbit/s , mentre con l'abbonamento Premium la qualità sale a AAC 256 kbit/s .

: con l'account gratuito la qualità massima è , mentre con l'abbonamento Premium la qualità sale a . App Spotify: con l'account gratuito la qualità massima selezionabile è Alta (pari a circa 160 kbit/s), mentre con l'abbonamento Premium possiamo selezionare anche la voce Molto alta (pari a circa 320 kbit/s).

Impostazioni dell'app Spotify su PC

Conclusioni

è senza dubbio il servizio più popolare per la musica in streaming, visto che può essere utilizzata con un account gratuito (anche se con pubblicità e altri limiti) su praticamente ogni dispositivo che conosciamo. In realtà sono davvero pochi gli utenti che conoscono e sfruttano appieno le sueche esiste al momento nel mondo.In questa guida abbiamo raccolto quindi tutti i migliori, così da poter ascoltare musica, su PC, smartphone, tablet e via web gratis e con limiti tutto sommato accettali (a meno che non si paga per la versione Premium). LEGGI ANCHE:Questa guida è pensata per chi non hai mai utilizzato Spotify prima d'ora, ma può essere utile anche per chi già usa da tempo il servizio e magari vuole scoprire qualche nuovo trucco o qualche funzione.Si può scaricare Spotify su PC sia come programma che come app. Per Windows 10 è facile trovare Spotify direttamente dal Microsoft Store ; in alternativa possiamo scaricare l'app specifica per Windows o per altri sistemi operativi (Mac e Linux) portandoci nella pagina ufficiale e cliccando suRispetto la versione per smartphone,per ascoltare tutta la musica che si vuole senza limitazioni. Ci sono alcune pubblicità ogni tanto, ma è possibile cercare e scegliere la canzone da ascoltare senza problemi.Per ascoltare la musica di Spotify su smartphone o tablet non dobbiamo far altro che scaricare l'app specifica dal Google Play Store o dall' Apple App Store ; se utilizziamo un telefono Huawei o un dispositivo Android senza uno store dedicato possiamo sempre scaricare l'APK di Spotify dal sito APKPure L'app su iPhone e su Android, se usata gratis e senza abbonamento, non permette di ascoltare uno specifico brano, ma solo di cercare playlist e autori. Spotifdy farà poi una riproduzione casuale.Su PC, Mac e Linux possiamo anche evitare di scaricare l'app per Spotify, visto che funziona molto bene il servizio cloud musicale, accessibile dal sito ufficiale Una volta aperto il sito indicato premiamo in alto a desta sul tastoe accediamo con il nostro account Spotify, utilizzando se necessario anche l'account Facebook, Google o Apple per velocizzare l'accesso (verrà subito creato un account basato sulle nostre informazioni personali). Le funzioni del sito sono praticamente identiche a quelle dell'app, con la differenza che possiamo ascoltare musica in una comoda schermata del browser.Spotify contiene diversi milioni di brani tra cui cercare: il punto d'inizio di ogni ricerca è ovviamente la barra di ricerca (presente in alto o di lato nel menu), in cui è possibile inserire il nome del brano, dell'album, del cantante o del gruppo che vogliamo ascoltare.Una volta trovato il contenuto che fa per noi possiamo aggiungerlo ai nostri preferiti premendo su tasto, così da poterlo ritrovare in un secondo momento; per i singoli brani basterà invece premere con il tasto del cuore pere ritrovarlo cosi nella playlist personale della musica preferita. Si può anche premere sul titolo di un brano col tasto destro del mouse per aggiungerlo poi ad una playlist o crearne una nuova.Se si trova una playlist che piace, è possibile anche qui premere il tasto col cuore per aggiungere la lista alla sezione dei preferiti. In basso a sinistra nella finestra si potranno trovare le playlist salvate, sia quelle create da noi, sia quelle aggiunte ai preferiti.Per accedere ai contenuti salvati e agli artisti o album seguiti non dobbiamo far altro che premere sul menuCreare delle playlist ci permetterà di dare ordine ai brani che ci piacciono, così da ascoltare solo quelli più adatti al nostro stato d'animo. Per creare una playlist non dobbiamo far altro che premere sulla vocee iniziare la raccolta dei brani.Per aggiungere un singolo brano alla playlist clicchiamo su di esso con il tasto sinistro del mouse, selezioniamo la vocee selezioniamo, nell'elenco puntato che comparirà, la playlist a cui aggiungerla. Vi ricordiamo che cliccando sul nome della playlist (dopo averla selezionata) possiamo anche cambiarne il nome, così da non avere problemi a riconoscerla in futuro.Le playlist create dal PC sono accessibili anche da smartphone e tablet e viceversa.LEGGI ANCHE:Una delle funzioni più utili di Spotify è senza ombra di dubbio la sezione, disponibile dal menu. In questa sezione possiamo trovare le playlist automatiche create in base ai nostri gusti musicali, le novità del momento, le nuove uscite ma anche varie categorie di musica in base all'umore (), al tipo d'attività da svolgere (musica d'allenamento, musica rilassante o musica da lavoro) o in base al genere musicale che preferiamo (i vari Rock, Metal, Pop etc.).Cercando un particolare gruppo o cantante vedremo comparire anche le raccolte denominate, che permettono di ascoltare subito i brani più famosi e scaricati dell'artista senza doverli cercare uno ad uno.Altra funzionalità molto famosa su Spotify è il, che può essere effettuato solo dalle varie app scaricabili sui dispositivi (non è disponibile da Spotify Web). Per scaricare una playlist o un album facciamo clic destro o teniamo premuto il dito sullo schermo (su tablet e smartphone), quindi selezioniamo sull'iconao attiviamo l'interruttore accanto alla voce. Gli album o le playlist scaricare verranno salvate nel menuPurtroppo questa funzione è disponibile solo nella versione Spotify Premium ed è soggetta a delle limitazioni: non possiamo infatti scaricare più di 10.000 brani per dispositivo, su un massimo di 5 dispositivi diversi. Per conservare i download dobbiamo connetterci almeno una volta a Internet ogni 30 giorni.Su Spotify possiamo anche scegliere la qualità della musica riprodotta. Aumentando la qualità dell'audio su Spotify riusciremo ad ascoltare i brani con una resa audio migliore, l'ideale quando siamo sotto rete Wi-Fi e vogliamo spingere al massimo la qualità dei brani che ascoltiamo tutti i giorni. Purtroppo la qualità dell'audio cambia in base al tipo d'abbonamento che sottoscriviamo e in base al dispositivo di riproduzione (se app o web):Per cambiare la qualità dell'audio apriamo l'app, premiamo sull'iconae premiamo infine suIl programma Spotify ha un menù di impostazioni come visto sopra. In questo menù, oltre alle opzioni di qualità della musica, sono importanti quelle sotto la sezione, dove si può scegliere se rendere pubbliche le proprie playlist, se ascoltare musica in, se condividere le canzoni ascoltate e se vedere gli artisti ascoltati di recente nella pagina iniziale.Ci sono anche altre opzioni importanti sotto, per poter usare Spotify come programma per riprodurre anche gli mp3 salvati sul computer. Nelle impostazioni avanzate si può indicare la cartella dove sono salvati file della musica sul PC.Sotto, si può anche attivare la dissolvenza tra un brano ed un altro e poi attivare o disattivare l', per passare da un brano ad un altro nelle playlist.Spotify è davvero un servizio eccezionale per ascoltare la musica gratis senza doversi affidare alla pirateria, visto che con l'account gratuito avremo accesso a tutti i brani (anche se con qualche limite). Tirando le somme al fine, soprattutto se si vuol ascoltare la musica preferita usando lo smartphone senza interruzioni, senza bisogno della connessione internet e alla massima qualità possibile.Per approfondire possiamo leggere anche le nostre guide